План Трампа о продаже нефти из стратегического резерва может затруднить задачу ОПЕК

Предложение президента США Дональда Трампа о продаже половины стратегических запасов американской нефти удивило энергетические рынки во вторник, так как это будет препятствовать попыткам ОПЕК контролировать предложение, чтобы поднять цены.

В плане бюджета, опубликованном вечером в понедельник, администрация США предлагает постепенно распродавать стратегические нефтяные запасы с октября 2018 года, чтобы выручить $16,5 миллиарда. США обладают самым крупным стратегическим нефтяным резервом, составляющим порядка 688 миллионов баррелей, а продажа половины резерва за 10 лет - это выход на рынок до 95.000 баррелей в сутки, что примерно равно 1 проценту нынешних объёмов добычи в стране.

План бюджета был опубликован на следующий день после окончания визита Трампа в Саудовскую Аравию, фактического лидера ОПЕК, в рамках зарубежного турне.

США может свободно распродавать стратегические запасы, так как нефтедобыча в регионе выросла на 49 процентов за последние пять лет. Но подобный шаг подрывает попытки картеля избавиться от избытка предложения на рынке путём сокращения добычи в этом году и до 2018 года в перспективе.

"Это затруднит попытки ОПЕК стабилизировать рынок," - сообщил независимый нефтяной аналитик и экономист Анас Альхаджи.

Предложение привело к снижению цен на нефтяные фьючерсы ближайшего месяца.

Однако это не окончательный план бюджета, так как проекту ещё предстоит пройти согласование в Конгрессе, который в прошлом отвергал немало инициатив Белого дома.

К созданию стратегических резервов, равных 90 дням потребления, страны-члены Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) подтолкнул нефтяной кризис 1973 года, также известный как арабское нефтяное эмбарго.

США ранее уже продавали нефть из стратегического резерва из-за опасений насчёт перебоев в поставках сырья: в начале войны в Персидском заливе в 1991 году, в 2005 году, когда ураган "Катрина" обрушился на побережье Мексиканского залива, из-за чего добыча там была приостановлена, и в 2011 году – из-за резкого снижения производства сырья в Ливии.

В декабре Конгресс США одобрил продажу нефти из стратегических запасов на $2 миллиарда, необходимых для переоборудования хранилищ. В январе министерство энергетики США реализовало 6,4 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва страны, ещё 10 миллионов были проданы в феврале.

Кроме того, проект бюджета предполагает разрешение бурения в Национальном арктическом заповеднике на северо-востоке Аляски, благодаря чему добыча нефти в США может превысить отметку в 10 миллионов баррелей в сутки. Это, в свою очередь, позволит им конкурировать с крупнейшими мировыми нефтепроизводителями – Саудовской Аравией и Россией. Текущая добыча нефти в США составляет 9,3 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики говорят, что рост добычи сланцев в США придаёт уверенности рынку в надёжном обеспечении нефтью.

"США, по-видимому, стали более спокойно относиться к хранению крупных стратегических запасов, учитывая среднесрочные прогнозы (добычи) в бассейне Permian", – сказал Виренда Чаухан из Energy Aspects, говоря о крупном сланцевом месторождении в США.