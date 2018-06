Американские сланцевики обойдутся скромным участием в июньском семинаре ОПЕК

Гарольд Хэмм, основатель и глава Continental Resources Inc, из-за графика отменил запланированное участие в Международном семинаре картеля ОПЕК, который пройдет на этой неделе в Вене, сказала представитель компании Кристин Томас.

Хэмм стал третьим по счету представителем американской сланцевой индустрии, который решил отказаться от участия в мероприятии. До него о своем решении не ехать на семинар объявили главы Centennial Resource Development Inc и ConocoPhillips.

Руководители Pioneer Natural Resources Co Скотт Шеффилд here и Hess Corp Джон Хесс here по-прежнему значатся в списке участников.

Continental – крупнейшая добывающая компания, работающая на сланцевой формации Bakken, штат Северная Дакота, которая, кроме того, поставляет значительные объемы нефти в Китай.

Отказ Хэмма от участия в семинаре совпал с обострившимися противоречиями США и Китая.

Торговый спор двух стран набирает обороты, по мере того как американский президент Дональд Трамп объявляет введение дополнительных пошлин на китайские товары, а Пекин грозит Вашингтону контрмерами, которые, в том числе, могут коснуться импорта нефти из США.

Сам Хэмм ранее критически относился к ОПЕК, называя организацию “беззубым тигром”, правда, в последнее время глава Continental смягчил тон.

Сланцевики – давние противники нефтеэкспортного картеля: неуклонный рост производства нефти в США, драйвером которого являются сланцевые ресурсы, стал основным противовесом усилиям ОПЕК и не входящих в группу государств, договорившихся об ограничении добычи сырья для оздоровления рынка.

Трамп уже дважды упрекал ОПЕК+ в искусственном завышении нефтяных котировок, на что министры-участники глобального пакта отвечали, что цены определяет рынок.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США поддерживает риторику президента. В июне этого года, после 11-летнего перерыва, члены комитета проголосовали here за "Закон против картелей по производству и экспорту нефти" (NOPEC), нацеленный на лишение суверенного иммунитета стран, которые участвуют в картельных соглашениях.