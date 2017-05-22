ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной

Официальный вестник Европейского Союза в понедельник, 22 мая, опубликовал решение о введении безвизового режима въезда для граждан Украины. Оно вступит в силу через 20 дней после публикации, то есть граждане этой страны смогут въезжать в ЕС без виз примерно с 11 июня.

11 мая Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины.

"Принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между украинским народом и ЕС. Оно следует за завершением необходимых реформ Украиной в ряде областей, в том числе в области миграции, порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав", - сказано на сайте ведомства.

Если после отмены виз для украинцев в ЕС возникнут серьезные проблемы с миграцией или безопасностью, то недавно пересмотренный Брюсселем механизм приостановки безвизового режима позволит отменить нововведение, подчеркивается в заявлении.

6 апреля депутаты Европарламента большинством голосов проголосовали за либерализацию визового режима для граждан Украины. "За" проголосовал 521 депутат, против были 75, и еще 36 парламентариев воздержались.

Граждане Украины получат возможность "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам". Для въезда на территорию ЕС украинцам потребуются биометрические паспорта. Как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает им право на трудоустройство в странах Евросоюза.