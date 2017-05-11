Совет ЕС утвердил безвиз для Украины

После вступления в силу документ освободит от виз украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС.

Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима. Законодательный акт Европейского парламента и Совета был утвержден без обсуждения в соответствии с повесткой дня. В нем говорится об "освобождении от виз граждан ЕС во время поездок в Украину и украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС", пишет УНИАН.

Соответствующее решение было принято 11 мая в Брюсселе в рамках непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства (Если против принятия решения не выступает ни одно государство Евросоюза, вопрос выносят для технического утверждения на непрофильное заседание Совета ЕС, что ускоряет процедуру. В частности, безвизовый режим для граждан Грузии рассматривали министры по вопросам энергетики стран ЕС, а для граждан Молдовы – министры транспорта - прим. ред.).

Документ президенты Европарламента и Совета ЕС должны подписать в ЕП 17 мая. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что ожидает вступления в силу безвизового режима с ЕС для украинцев 11 июня.