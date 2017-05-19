В Украине намерены не допустить строительство Северного потока-2

Украина предпримет все меры по недопущению строительства любых газотранспортных проектов, которые несут «чисто политический характер» и угрожают национальной безопасности. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос газотранспортной системы является одним из наших приоритетов. Сейчас в Стокгольме идет судебный процесс, и его результаты повлияют на наши планы относительно управления ГТС. Мы будем бороться за наши национальные интересы, но это касается также и безопасности поставок газа в Европу, диверсификации путей транзита», - отметил Гройсман.

Именно поэтому, по его словам, Украина будет принимать все меры по недопущению строительства газотранспортных проектов, которые несут «чисто политический характер».

«Такие проекты также несут угрозу для национальной безопасности Украины и стран Европы», - добавил Гройсман.