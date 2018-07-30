Транзит газа через Украину снизился после возобновления работы "Северного потока"

Объем транспортировки российского газа через Украину снизился после возобновления работы газопровода "Северный поток", на котором на день раньше запланированного срока завершилось ежегодное техническое обслуживание, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream и оператора "Северного потока" Nord Stream AG.

"Все запланированные работы по техническому обслуживанию обеих ниток газопровода "Норд Стрим" успешно завершены согласно графику. Подача газа возобновилась сегодня (30 июля — ред.). Снова доступна полная мощность обеих ниток газопровода", — сообщил Nord Stream AG. В начале этого месяца Nord Stream сообщал, что период техобслуживания "Северного потока" продлится с 17 по 31 июля.

Одновременно с этим снизился транзит российского "голубого топлива" через территорию Украины, газотранспортной системой которой "Газпром" пользовался для компенсации временной остановки "Северного потока". Так, данные Eustream свидетельствуют о снижении прокачки газа по ужгородскому коридору.

В частности, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной, снизилась до примерно 156 миллионов кубометров со 199 миллионов кубометров днем ранее. В заявке на 31 июля на данный момент наблюдается сокращение объема до 147 миллионов кубометров.