Елисейский дворец назвал состав нового правительства Франции

В среду, 17 мая, объявлен состав правительства при новом французском президенте Эмманюэле Макроне. Его озвучил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Главой внешнеполитического ведомства назначен социалист Жан-Ив Ле Дриан, который до этого возглавлял министерство обороны. Новым руководителем военного ведомства, как уже сообщалось, стала депутат Европарламента Сильви Гулар. Пост главы министерства внутренних дел отдан мэру города Лиона Жерару Колону. Министром финансов станет Брюно Ле Мэр, который с 2009 по 2012 год уже входил в правительство в качестве министра сельского хозяйства.

Новым премьер-министром Франции стал депутат Национального собрания от партии "Республиканцы" Эдуар Филипп. О его назначении было объявлено еще 15 мая.

Макрон выиграл президентские выборы во втором туре, получив поддержку 66,1 процента активных избирателей. За его соперницу, кандидата правых популистов Марин Ле Пен проголосовали 33,9 процента участников выборов. Свой первый зарубежный визит Макрон нанес канцлеру Германии Ангеле Меркель в Берлин.