Интернет-ассоциация Украины заявила о невозможности полной блокировки российских соцсетей

Украинские провайдеры не готовы выполнить указ президента Петра Порошенко о блокировке российских сервисов и соцсетей, считает глава интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко. Об этом он рассказал в беседе с агентствами "Украинские новости" и "Интерфакс".

Во-первых, операторы технически не способны реализовать подобные решения, а во-вторых, такие запреты нельзя обеспечить на 100%, указывает эксперт.

Кроме того, Федиенко подчеркнул, что решения о блокировке интернет-страниц должны происходить только по решению суда, "потому что остальные механизмы просто нельзя назвать цивилизованными". По словам Федиенко, в случае внедрения Украиной норм по национальной или же внесудебной блокировке доступа к информации, ИнАУ будет использовать все доступные механизмы для отмены подобных решений, в том числе ассоциация планирует обратиться в Совет Европы.

Между тем в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) агентству УНИАН сообщили, что механизм блокировки российских сайтов поручено проработать правительству и Службе безопасности при участии Нацбанка.

Президентский указ пока не вступил в силу. Это произойдет только со дня его публикации в официальных печатных изданиях. При этом указ должен быть напечатан не позднее чем через 15 дней после его подписания президентом. Таким образом, блокировка вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года, отмечает издание "Эспрессо".

При этом телекоммуникационная компания "Укртелеком" уже начала работы по выполнению указа Порошенко. Как сообщил "Украинским новостям" представитель компании Михаил Шуранов, работы будут проводиться поэтапно и, по предварительной оценке специалистов, займут от нескольких дней до недели.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что необходимо ввести ответственность за невыполнение нынешнего указа президента. "Нужно принять следующие законодательные инициативы, в том числе насчет того, что касается ответственности за невыполнение этого постановления и, безусловно, технического обеспечения невозможности функционирования как социальных сетей, так и запрещенных сайтов на территории Украины", - заявил Шкиряк.

Петр Порошенко 16 мая подписал указ о введении санкций в отношении российских интернет-сервисов "Яндекс" и Mail.ru, а также социальных сетей "В контакте" и "Одноклассники". Доступ к ним с территории Украины должен быть заблокирован на три года. Кроме того, в санкционный список попала зарегистрированная в Москве компания "1С", чьей бухгалтерской программой пользуются более 80% средних и малых предприятий Украины.

В тот же день на официальных страницах Порошенко в "В контакте" и "Одноклассниках" появилось сообщение об их закрытии. "Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях", - объясняется в заявлении, почему до сих пор эти страницы вообще существовали.

Далее в тексте говорится, что "массированные кибератаки РФ по всему миру" заставили украинские власти действовать иначе, поэтому доступ к российским интернет-сервисам будет заблокирован, а страницы президента Украины в российских соцсетях закрыты. Порошенко призвал украинцев последовать его примеру и "немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности".