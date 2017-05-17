Украине потребуется около двух лет и $1 млрд для реализации указа о блокировке сайтов

Для того чтобы полностью реализовать указ украинского лидера Петра Порошенко о блокировке на территории страны ресурсов «Яндекса», Mail.Ru Group, а также социальной сети «ВКонтакте», Украине потребуется около двух лет и $1 млрд. Об этом телеканалу «112 Украина» рассказал председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

«Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие», — пояснил собеседник издания, отметив: «Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства $1 млрд».

Ранее Федиенко отмечал, что для глобальной блокировки сайтов «потребуются капиталовложения в районе миллионов долларов и изменения инфраструктуры сетей».

При этом, как уточнил председатель правления интернет-ассоциации «112 Украина», заблокировать российские сайты на территории страны возможно. Прежде, как писало агентство «Интерфакс-Украина», Федиенко заявлял о «технической невозможности» осуществить эту инициативу.

«Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях», — пояснил собеседник телеканала. Однако в таком случае пользователь, по словам Федиенко, «в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «ВКонтакте», но и к другим платформам, которые находились в этой системе».

О подписании Порошенко указа, предусматривающего заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group, стало известно 16 мая. В силу документ вступил днем ранее, 15 мая. Согласно ему, санкции власти Украины ввели в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. При этом более половины из этих компаний и физических лиц уже были внесены в черные списки распоряжениями президента Украины, подписанными в 2015–2016 годах.