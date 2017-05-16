Беларусь и Китай изучат возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней.

"Страны изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней. Главы государств поручили компетентным органам предметно проработать этот вопрос", - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко по итогам его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

В настоящее время между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Кроме того, существуют соответствующие договоренности о кратких поездках в некоторые города Китая. КНР также входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.