Курсы наличной валюты в банках Минска на 11 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,01 рубля и составил 1,875 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,011 рубля и составил 1,878 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,013 рубля и составила 2,04 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,015 рубля и составила 2,043 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 рубля (вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 рубля (не изменился).