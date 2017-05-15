Голландцы создали самовосстанавливающийся асфальт, способный заряжать электромобили

Голландские ученые разрабатывают асфальтовое покрытие, с системой встроенной в асфальт подзарядки для электрокаров и самовосстанавливающимся бетоном. Эксперты по материаловедению из Делфтского технического университета занимаются разработкой новых дорожных покрытий, которые решат проблему пробок, сократят число аварий и помогут сэкономить на ремонтных работах, сообщает Ecotechnica со ссылкой на The Verge.

Первым проектом ученых стало асфальтовое покрытие со стальными волокнами, которые обеспечивают электропроводность. Под воздействием магнита асфальт и волокна в его составе нагреваются, а мелкие трещины затягиваются. Чтобы провести ремонт дороги, не нужно перекрывать отрезок на несколько дней и заменять покрытие — достаточно прогнать по дороге электромагнитную машину.

По подсчетам руководителя исследования Эрика Шлангена, инновационное асфальтовое покрытие обойдется на 25% дороже традиционного, но срок службы дороги увеличится вдвое.

Ученые также планируют усовершенствовать технологию и использовать стальные волокна в асфальте для подзарядки электрокаров. Пока автомобиль будет стоять в пробке или перед светофором, он сможет подзарядиться

Другой проект Шлангена и его коллег — это усовершенствованный бетон с повышенной прочностью. Традиционный метод строительства бетонных конструкций предполагает установку стальных балок, которые удерживают вес при трещинах и разломах. Однако при повреждении целостности в покрытие проникает вода и соли, в результате чего балки ржавеют. Голландские ученые полагают, что избежать коррозии можно с помощью заполнения трещин.

Исследователи предлагают вводить в состав бетона специальную бактерию, которая производит карбонат кальция, а он, в свою очередь, заполняет трещины при их возникновении.

"Такие бактерии живут более 200 лет. Разработанная нами технология позволяет помещать бактерии в бетон так, чтобы они были активны в течение всего срока эксплуатации конструкции", - рассказал Шланген.

Пока что строгие законы не позволяют ученым проводить эксперименты с бетонными конструкциями в Европе и США, но новым материалом уже заинтересовались в Китае, Японии и Южной Корее.