Полиция Турции задержала 60 бывших сотрудников Стамбульской биржи

Турецкая полиция задержала 60 бывших сотрудников Стамбульской фондовой биржи, сообщает газета Hurriyet daily news.

По данным издания, задержанных подозревают в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который, по мнению турецких властей, стоял за попыткой военного переворота, случившейся в Турции в июле 2016 года.

Обыски и аресты в рамках рейда прошли по 110 адресам в шести провинциях Турции, в одном только Стамбуле прокуратурой выданы ордера на арест 102 человек.

После провала путча в Турции были проведены масштабные чистки, в результате которых со своих рабочих мест было уволено около 150 тыс. государственных служащих и сотрудников различных учреждений и организаций. Около 50 тыс. человек оказались под арестом.

В ходе первых после подавления попытки военного переворота торгов основные индексы Стамбульской фондовой биржи упали примерно на 3%, однако обвала рынков не последовало. Позднее министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи заявил, что рынки успешно справились с «непростым экзаменом».

Действительно серьезной проблемой для Турции стало падение курса турецкой лиры, подешевевшей после путча более чем на треть. В первые дни 2017 года курсы доллара и евро ежедневно выходили на новые исторические максимумы. 10 января курс евро впервые превысил отметку 4 лиры, а 11 января курс доллара достиг отметки 3,9423 лиры, после чего агентство Bloomberg назвало лиру худшей валютой начала 2017 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал причиной падения курса лира действия врагов, которых он приравнял к террористам.

«Нет никакой разницы с точки зрения целей между террористами с оружием в руках и террористами с долларами и евро. Их цель состоит в том, чтобы устроить переворот и поставить Турцию на колени. Они используют обменный курс иностранной валюты как оружие», — заявил Эрдоган в начале января 2017 года, призвав граждан Турции сорвать планы «врагов страны» и продать отложенные ранее доллары и евро.