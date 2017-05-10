Кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц выступил за создание общего бюджета государств еврозоны. Об этом экс-глава Европарламента заявил в интервью еженедельнику ZEIT (полная версия будет опубликована в четверг).

"Если государства Еврогруппы должны выполнять общие задачи, то совместное финансирование бюджета имеет смысл", - сказал Шульц.

Он добавил, что для того, чтобы "выйти из вечного ритма ничего не обещающих и безрезультатных саммитов, нам нужна стратегия для увеличения роста экономики и рабочих мест в еврозоне". Развитие стран еврозоны нужно всем, кто "не поддерживает политику ограничений, которую ведут США, и победы Brexit", считает Шульц.

Шульц заявил, что намерен ориентироваться в своей предвыборной кампании на нового президента Франции Эммануэля Макрона, проевропейская позиция которого победила.

"Я тоже собираюсь это сделать", - сказал Шульц, добавив, что пример Макрона демонстрирует "быстрое превращение одиночек в фавориты".