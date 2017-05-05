Беларусь окажет Украине гуманитарную помощь

Правительство Беларуси приняло решение оказать Украине гуманитарную помощь. Об этом говорится в постановлении Совмина №332 от 04.05.2017.

"Совет министров поручил обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине", - говорится в сообщении правительства.

В перечень товаров входят 12 тысяч банок говяжьей тушенки, 8 тысяч бутылок подсолнечного масла, 12 тысяч пачек макарон и 8 тысяч рулонов туалетной бумаги. Общая стоимость товаров, согласно приложению к указу об оказании помощи, составляет 117,866 тысячи рублей (около 62 тысяч долларов).

МЧС при содействии Министерства иностранных дел поручено обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину, а также организовать передачу гуманитарной помощи миссии Международного Красного Креста для распределения среди пострадавшего населения Украины.

Минфину поручено выделить из республиканского бюджета средства, предусмотренные на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.