В районе "Фукусимы-1" распространяется лесной пожар

Лесной пожар, вспыхнувший около недели назад в зоне отселения в районе аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии, продолжает распространяться.

По данным телеканала NHK, выгорело более 20 гектаров леса. Возгорание тушат вертолет и около 240 человек из противопожарных служб ряда префектур и сил самообороны Японии. Телеканал отмечает, что в районе ЧП наблюдаются порывы ветра в южном направлении, что сильно затрудняет работу пожарных.

Лес расположен на территории поселка Намиэ, откуда после аварии на АЭС "Фукусима-1" из-за высокой радиации эвакуировали всех жителей. Проживание здесь и посещение этого района запрещено.

Изменений радиационного фона в районе лесного пожара пока не зафиксировано, добавляет телеканал.