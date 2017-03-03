Крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G создана в Китае

Китай создал в пекинском районе Хуайжоу крупнейшую в мире станцию испытаний технологий 5G - мобильной связи пятого поколения, сообщили в министерстве промышленности и информатизации страны агентству "Синьхуа".

В работе опытной сети принимают участие ведущие китайские и зарубежные компании, которые обеспечат условия для тестирования терминалов, что позволит способствовать формированию стандарта связи 5G и развитию производства в этой отрасли. В частности, в реализации проектов в китайской опытной сети 5G принимают участие ведущие глобальные предприятия по разработке и производству систем, чипов и приборов, включая Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE, DTT и Intel.

Первый этап разработки и испытаний, на котором была проверена техническая осуществимость ключевых беспроводных сетевых технологий в условиях 5G, завершен, сказал он. Испытания в рамках второго этапа уже начались.

На Всемирном конгрессе мобильных технологий, завершившем работу в четверг в Барселоне, China Mobile совместно с Vodafone, Huawei, Ericsson и DTT выступили с заявлением о том, что готовы продвинуть разработку единого глобального стандарта мобильной связи 5G, активизировать сотрудничество между операторами телекоммуникационных услуг, производителями оборудования и партнерами в области электронной торговли.

Главными двигателями развития технологии 5G в Китае являются быстрое распространение мобильного широкополосного доступа, а также быстрый рост трафика и телекоммуникационных услуг, отмечает Ван Сяоюнь. В настоящее время число абонентов China Mobile ежемесячно увеличивается в среднем на 10,52 млн человек, а ежемесячный рост трафика составляет 36%. Стремительное развитие интернета вещей, интеграция мобильных телекоммуникаций и других отраслей становится очевидной тенденцией.

По сообщению министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэя, в программе "Сделано в Китае-2025" содержатся меры по обеспечению прорыва в освоении технологии 5G, а план социально-экономического развития Китая на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.) предусматривает активное продвижение развития технологии 5G и начало ее коммерческой эксплуатации в стране в 2020 году.