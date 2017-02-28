Последнее обновление: 28.02.2017 17:49

Отношение Беларуси к БелАЭС умаляет значение международных конвенций - Глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что отношение Беларуси к строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) умаляет значение международных конвенций при разрешении разногласий по поводу вероятного негативного воздействия станции на окружающую среду.

“Конвенция Эспо и Орхусская конвенция – очень важные инструменты, которые помогли раскрыть международному сообществу проблемы БелАЭС в областях охраны окружающей среды и ядерной безопасности”, – сказал для пресс-релиза министр, который в понедельник встретился в Женеве с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Кристианом Фриисом Бахом.

Л. Линкявичюс подчеркнул, что Беларусь придерживается формалистского отношения к соблюдению конвенций и избегает проведения в жизнь рекомендаций встреч между странами. Министр подчеркнул свое разочарование тем, что Беларусь активно избегает конструктивного диалога о деталях проекта в Островце и манипулирует фактами.

Глава Европейской экономической комиссии ООН подчеркнул, что прозрачность и диалог являются одними из главных элементов Конвенции Эспо и Орхусской конвенции, говорится в пресс-релизе МИД.

6-ая встреча стран – членов Конвенции Эспо в июне 2014 года рекомендовала Беларуси пригласить миссию SEED (Site and External Events Design) МАГАТЭ, чтобы она оценила пригодность островецкой плошадки для строительства АЭС. Однако состоявшаяся в январе этого года миссия SEED не дала оценку возможным исследованиям площадок, критериям их выбора и их пригодности для строительства АЭС, потому что Беларусь не попросила о проведении этой части миссии.

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