Даля Грибаускайте назвала БелАЭС геополитическим проектом России против Литвы

Белорусская атомная станция, строящаяся недалеко от границы с Литвой, является геополитическим проектом РФ, направленным против Литвы. Об этом сегодня заявила президент страны Даля Грибаускайте.

"Этот проект, БелАЭС, я трактую как геополитический проект России, направленный против Литвы. Возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, а также мешать нам синхронизироваться с Западом", - сказала Грибаускайте, которую цитируют СМИ.

По ее словам, Литва должна всеми способами остановить проект БелАЭС, "защитить свой рынок электроэнергии".

"Мы должны делать свою работу и политически очень ясно оценивать проект как геополитический и недобрый по отношению к Литве", - добавила она.

Вильнюс предъявляет претензии к Белорусской АЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Они сводятся к тому, что станция не будет безопасной. Власти Беларуси утверждают, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Литва также выступает против поставок электроэнергии БелАЭС в Евросоюз.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020.