Курсы наличной валюты в банках Минска на 1 марта 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,007 рубля и составил 1,885 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 1,889 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 1,99 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 1,999 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 рубля (не изменился).