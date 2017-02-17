Российских фермеров призвали мощно взяться за решение молочной проблемы в стране по примеру Беларуси

Беларусь является одним из основных поставщиков молочной продукции в Россию, зарабатывая на этом ежегодно более $3 млрд, заявил сегодня министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на съезде АККОР в Москве.

Как отметил глава Минсельхоза, Беларусь решила проблему производства молока 5 лет назад и не только накормила собственный народ - 15 млн человек, но и экспортирует молочную продукцию. "Это главный поставщик на российский рынок", - сказал он, отметив, что на этом Беларусь ежегодно зарабатывает "ни много ни мало более $3 млрд".

Дефицит молока в РФ, по словам А.Ткачева, оценивается в 7 млн тонн.

"Поэтому, я считаю, дело принципа - взяться очень мощно за решение молочной проблемы в нашей стране. И фермеры должны возглавить этот процесс", - подчеркнул он, добавив, что "это наши доходы, это наши рабочие места, это наше настоящее будущее".

А.Ткачев также сообщил, что производство молока в фермерских хозяйствах в прошлом году выросло на 6%, в сельхозпредприятия этот показатель ниже - 2%. В личных подсобных хозяйствах населения производство молока падает. Министр объяснил это естественными причинами: молодежь не хочет заниматься содержанием скота.

По данным Росстата, производство молока в России в 2016 году снизилось на 0,2% по сравнению с 2015 годом - до 30,7 млн тонн.