Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Минсельхоз России согласовывает идею об отдельной полке для "молочки" с растительными жирами

Предложение о выделении отдельной полки для молочных продуктов с растительными жирами вышло на согласование с заинтересованными ведомствами, заявил журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Минпромторг РФ в июне предложил размещать в магазинах молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира отдельно от молочной продукции, которая таких заменителей не содержит. В случае принятия, соответствующее постановление правительства может вступить в силу с 1 января 2019 года.

"Мы считаем, что это правильная ситуация, когда потребитель будет правильно информирован и будет для себя определять. С одной стороны, мы защищаем потребителя, с другой — отрасль, которая работает исключительно на молоке, как на сырье. Это правильное решение", — сказал Хатуов. По его словам, механизм запущен. Это займёт несколько месяцев, уточнил представитель Минсельхоза.

"Инициатива вышла на согласование с заинтересованными министерствами, с которыми ее надо согласовывать: Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и другими", — пояснил замминистра.

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