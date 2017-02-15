Курсы наличной валюты в банках Минска на 15 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,018 рубля и составил 1,867 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,016 рубля и составил 1,874 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,021 рубля и составила 1,979 рубля, минимальная продажа опустилась ниже 2 рублей, снизилась на 0,023 рубля и составила 1,986 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 рубля (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27 рубля (вырос на 0,02 рубля).