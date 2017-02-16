В Мексике нашли украденный контейнер с радиоактивными материалами

Власти Мексики нашли контейнер с радиоактивными материалами, похищенный ранее на этой неделе, говорится в сообщении национального координатор по делам гражданской обороны страны Луиса Фелипе Пуэнте.

"Тревога по поводу похищенного источника радиации отменяется. Мы благодарим население за содействие, а силы… гражданской обороны штата Гуанахуато за быструю работу", - написал Пуэнте на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в связи с похищением контейнера с радиоактивными веществами тревога была объявлена на территории шести штатов Мексики с общим населением 32 миллиона человек.

Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. В апреле 2016 года власти юго-восточного мексиканского штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. В начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго. Летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, в одном случае похитители были госпитализированы из-за облучения.