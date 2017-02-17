Правительство Мексики готовится к возможной ликвидации НАФТА

Правительство Мексики готовится к возможной ликвидации Североамериканской зоны свободной торговли НАФТА и ищет в связи с этим возможности укрепить свои торговые связи с Азией, заявил глава представительства НАФТА при мексиканском посольстве в Вашингтоне Кеннет Смит Рамос.

"Сейчас мы готовимся к сценарию, при котором НАФТА не существует", - приводит портал Financiero заявление Смита на пресс-конференции.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.

После начала обострения отношений с США министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо сообщил, что страна ищет новых торговых партнеров и намерена расширить действующее торговое соглашение с ЕС на фоне неопределенности с будущим НАФТА.

Отношения давних партнеров США и Мексики стали напряженными после прихода к власти Трампа, известного антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. После вступления в должность он распорядился начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать.