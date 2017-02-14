Последнее обновление: 14.02.2017 17:17

Нефтегазовому спору между Беларусью и Россией не видно конца

Россия и Беларусь продолжают обсуждать нефтегазовые вопросы, спор пока не урегулирован. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

При этом он отказался комментировать результаты своей встречи с Владимиром Семашко, которая состоялась в пятницу в Москве.

По итогам встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что переговоры продолжаются и есть безусловное понимание того, что долги за прошлый год должны быть погашены. Долг Беларуси за российский газ составляет 550 миллионов долларов, говорил Дворкович в конце января.

РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

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