Россия и Беларусь сблизили позиции в нефтегазовом споре, но окончательной договоренности нет - Дворкович

Россия и Беларусь пока не достигли окончательной договоренности о поставках в Беларусь нефти и газа, но сблизились в подходах и согласовали текст доклада по этому вопросу. Руководству РФ доклад уже представлен, решения пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"У нас окончательной договоренности нет, но, действительно, наши стороны сблизились в подходах, и сейчас мы находимся, скажем так, в стадии доклада руководству. Потому что остались моменты, которые требуют решения руководства стран", - сказал Дворкович, которого цитирует РИА Новости.

"Мы согласовали текст, который будет доложен руководству России и Беларуси. Но это не означает, что стороны полностью согласились с текстом, потому что там остались в этом тексте вопросы, которые мы на своем уровне не имеем полномочий решить", - добавил он.

По словам вице-премьера, руководству РФ доклад уже представлен. "Уже доложено, пока нет еще решений", - сказал Дворкович.

РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. Долг Беларуси за российский газ составляет 550 миллионов долларов, говорил Дворкович в конце января.