Председатель Еврокомиссии Юнкер пообещал Украине безвизовый режим до лета

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом будет введен до лета. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на брифинге в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Юнкера, он провел встречу с премьером Украины Владимиром Гройсманом, на которой обсуждался вопрос «визовой либерализации».

Ранее источники издания «Европейская правда» сообщали, что безвизовый режим между ЕС и Украиной начнет полноценно работать уже летом.

«Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз», — рассказывали в начале февраля собеседники издания. Споры могут возникнуть, как сообщало издание, из-за согласования даты, с которой начнет действовать безвизовый режим.

В декабре 2016 года заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Франция задерживает введение Европейским союзом безвизового режима для Украины. Он пояснил, что некоторым странам ЕС «трудно пересечь психологический рубеж» в вопросе «визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы».

В ноябре 2016 года государства ЕС договорились об отмене виз для граждан Украины, однако само решение станет возможно только после решения спора о полномочиях в приостановке действия безвизового режима для любой из стран.