Последнее обновление: 03.03.2017 11:24

Все страны Евросоюза одобрили безвизовый режим с Украиной

Все 28 стран Европейского Союза поддержали предложение предоставить гражданам Украины возможность на 90 дней въезжать в ЕС без виз.

Послы государств-членов Евросоюза в четверг, 2 марта, одобрили неофициальное соглашение, касающееся либерализации визового режима с Украиной, которое было достигнуто 28 февраля Европарламентом и Советом ЕС. Теперь это нововведение будет вынесено на голосование в Европарламент, а затем передано в Европейский Совет для принятия соответствующего закона.

28 февраля в результате переговоров между представителями Европарламента и Совета Евросоюза была достигнута договоренность об условиях безвизового режима для граждан Украины. Украинцы получат возможность "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам". Для въезда на территорию ЕС гражданам Украины будет необходимо иметь биометрические паспорта.

За день до этого, 27 февраля, Совет ЕС утвердил новый механизм приостановления безвизового режима, бывший одним из условий для его принятия, а также одобрил положение о либерализации визового режима с Грузией.

Украинцы смогут въезжать без виз во все страны ЕС, исключая Ирландию и Великобританию. Как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза. Если после введения безвизового режима будет зафиксировано резкое увеличение нелегальной миграции, он может быть быстро приостановлен. Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после его публикации в "Официальном журнале" ЕС.

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