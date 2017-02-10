Власти Франции исключили риск ядерного взрыва на АЭС Фламанвиля

В четверг, 9 февраля, на атомной электростанции во Фламанвиле (департамент Ла Манш, северо-запад Франции), около 10 утра по местному времени произошел взрыв. Об этом сообщает сайт газеты Ouest-France.

Как передает издание, взрыв произошел в машинном отделении АЭС. В настоящее время пожар на станции полностью ликвидирован. Об этом сообщила префектура Ла Манша около полудня. Как уточнил префект Жак Витковски, взрыв произошел в 9:40, работникам станции удало его быстро ликвидировать, что затем констатировали прибывшие на АЭС пожарные бригады.

В результате пожара 5 работников электростанции получили легкие отравления угарным газом, других пострадавших нет. Из-за возгорания машинный зал №1 был отключен от общей электросети. Производство электроэнергии из первого реактора остановлено.

Префектура Ла Манша сообщает, что после взрыва на АЭС власти не ввели в действие план по эвакуации, так как риска атомного взрыва нет. Опрошенные Ouest-France пожарные службы подтверждают, что пожар, возникший после взрыва, находится далеко от реакторов.

Как заявил журналистам префект Ла Манша Жак Витковски, инцидент на атомной электростанции можно считать «техническим». Полиция предполагает, что произошел перегрев одного из вентиляторов машинного зала, что вызвало пожар. Полиция не рассматривает возможность «злонамеренного акта».

Атомная электростанция во Фламанвиле – одна из самых старейших действующих АЭС во Франции, пишет портал RFI. Ее строительство началось в 1978 году, а завершилось в 1984. С 1985 года первый реактор начал производить энергию, в 1986 году был запущен второй. Каждый из реакторов вырабатывает электроэнергию в 1300 мегаватт.

С 2007 года во Фламанвиле началось строительство реактора нового поколения EPR. По планам он должен быть запущен еще в 2012 году, однако его строительство оказалось гораздо более дорогостоящим, в связи с чем запуск отложен до 2018 года. Общая стоимость строительства третьего реактора оценивается в 10,5 миллиардов евро.

Срок эксплуатации первых двух реакторов – 40 лет – еще не завершился. Однако во Франции идут дебаты по поводу остановки станции во Фламанвиле, так как при ее строительстве использовались старые технологии с меньшим уровнем безопасности. Ранее планировалось, что вопрос о продолжении использования АЭС во Фламанвиле будет решен государственной комиссией после того как Управление ядерной безопасности (ASN) проведет инспекцию реакторов. Очередная инспекция запланирована на 2017-2018 гг.