Последнее обновление: 09.02.2017 16:30

Во Франции произошел взрыв на АЭС

На действующей атомной электростанции (АЭС) Фламанвиль в регионе Нижняя Нормандия на северо-западе Франции произошел взрыв. Об этом сообщила на своем сайте газета Quest France.

По информации издания, взрыв прогремел около 12:00 (10:00 по местному времени) в машинном зале. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования. На территории объекта вспыхнул пожар.

По источникам AFP, взрыв произошел за пределами реакторной зоны. Угрозы ядерного заражения местности нет, подчеркивают в префектуре города. В то же время, по сведениям агентства, пять человек пострадали, один из реакторов АЭС был остановлен.

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