Страны НАТО пытаются сохранить поддержку США в сдерживании России

Сразу после избрания Дональда Трампа американские дипломаты призвали Литву поспешить с заключением соглашения о присутствии в стране американских военных, отразив тревогу о том, что новый, благосклонный к России президент США может попытаться остановить развертывание дополнительных сил в Европе.

Соглашение было подписано лишь за несколько дней до инаугурации Трампа, свидетельствует документ литовского министерства обороны, и стало первым шагом к вовлечению нового президента США в стратегию НАТО, направленную на сдерживание России в Польше и странах Балтии после аннексии Москвой Крыма в 2014 году.

Европейские союзники все больше уверены в том, что прибытие американских войск в Польшу подтвердило сохранение планов, разработанных в президентство Барака Обамы. Это доказывают и слова Трампа на встрече с американскими военными на этой неделе: "Мы твердо поддерживаем НАТО".

"Когда вы подобным образом дислоцируете солдат, танки, это говорит о долгосрочных обязательствах", - сказал генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий войсками США в Европе, на заснеженной базе в польском городе Жагань, куда прибывают тысячи американских военнослужащих, которые затем рассредотачиваются по региону.

Отвечая на вопрос о том, может ли Трамп сократить масштаб развертывания сил, Ходжес сказал: "Я не слышал ничего, что указывало бы на изменение обстоятельств".

По словам высокопоставленного дипломата альянса, Трампу будет трудно с политической точки зрения вернуть военных домой "по приказу России".

Западный военный альянс, опасающийся, что после аннексии Крыма Москва может вторгнуться в Польшу или страны Балтии, хочет укрепить свой восточный фланг, не провоцируя Кремль размещением войск большой численности на постоянной основе.

Нынешнее наращивание сил стало крупнейшим для НАТО в Европе с момента окончания холодной войны. Альянс использует сеть небольших восточных аванпостов, войска на ротационной основе, регулярные учения и склады с оборудованием для сил быстрого реагирования численностью до 40.000 военных. Основную роль в наращивании сил играют Великобритания, Германия и Канада.

Однако европейские правительства все равно опасаются того, что Трамп может использовать развертывание сил как разменную монету в крупной сделке с Москвой. Политологи говорят, что это может подразумевать предоставление Москве свободы действий на большей части бывшего Советского Союза в обмен на обещание не трогать Европу.

"Трамп - бизнесмен, и он хочет вести переговоры с позиции силы", - сказал дипломат из одной из стран Центральной Европы в Брюсселе, комментируя решение одобрить продолжение развертывания американских сил.

Трамп в конце января провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако они не обсуждали Крым и кровопролитный мятеж на востоке Украины, в поддержке которого Запад обвиняет Москву.

"Вашингтон не сможет действовать в одностороннем порядке, не вызвав недовольства союзников", - сказал Адам Томсон, бывший постоянный представитель Великобритании при НАТО, который теперь возглавляет исследовательский центр European Leadership Network в Лондоне.

Пока что основным для НАТО остается сформированный в президентство Обамы принцип "сдерживания и диалога". Он подразумевает переговоры с Москвой, но при этом и отправку в Европу американских танков и открытие складов времен холодной войны.

"Мы руководствуемся фактами, а не прогнозами", - сказал Рейтер генерал Сальваторе Фарина, координирующий войска НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, на литовской военной базе Рукла, где базируются немецкая тактическая группа и американская пехота.