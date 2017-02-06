Подчиненные Трампа обещают ФРГ поддержку единой Европы и НАТО

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в воскресенье, что в ходе встреч с представителями новой администрации США на прошлой неделе получил подтверждение приверженности Вашингтона политике единой Европы и партнерства в рамках НАТО.

Новый американский президент Дональд Трамп обрушивался в предвыборную кампанию на оборонный альянс, описывая НАТО как "устаревшую" организацию, а также советовал другим странам Европы последовать примеру Великобритании и покинуть ЕС, который называл "инструментом для достижения целей" Германии.

"Мы все были встревожены различными заявлениями новой администрации США", - сказал Габриэль в интервью немецкому телеканалу ARD после встреч с вице-президентом США Майком Пенсом и главой внешнеполитического ведомства, госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Однако вице-президент США Пенс и его коллега Тиллерсон ясно дали понять в ходе переговоров, что они очень заинтересованы в единой Европе, а также поддерживают трансатлантическое партнерство в рамках НАТО".

Габриэль, который попытался наладить рабочие отношения с новой администрацией США во время своей поездки в Вашингтон и Нью-Йорк, призвал немецких законодателей и европейских чиновников посетить Америку, чтобы "стабилизировать эти контакты".

Комментируя ситуацию с Россией, Габриэль заявил: "Мы все должны надеяться, что США и Россия достигнут договоренностей, которые не будут идти в ущерб Украине или Европе. Однако если произойдет ослабление напряженности между этими двумя мировыми державами, то это хорошо".