Лукашенко предложил РФ дать Беларуси самолеты вместо создания авиабазы

Лукашенко предложил России не создавать авиабазу, а дать Минску 20 самолетов.

"Говорят, военная база… Да бросьте, кому нужны это 10 самолетов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске? Надо воссоздавать, создавать этот аэродром, так уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали, зачем 10 самолетов, я говорю, вы дайте мне это 20 самолетов, у нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы не хуже воюем на военных самолетах, вы нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка ", - заявил Лукашенко, комментируя, "зачем с военной точки зрения эта база".

Он подчеркнул, что Беларусь никогда не станет агрессором, "у нас только оборонная позиция".

"Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это знать четко", - сказал Лукашенко.

При этом он признал, что, несмотря на хорошие отношения с руководством многих стран бывшего СССР, в том числе России, ситуация в последнее время "развивается неважно".