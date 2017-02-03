Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров

Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственных договоров в связи с решением об установлении пограничной зоны.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», - заявил Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и СМИ.

При этом, по его словам, Беларусь не нарушила ни одного договора с Россией.

Как известно, 1 февраля на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа, подписанные главой ФСБ Александром Бортниковым, согласно которым на границе с Беларусью — в Псковской, Смоленской и Брянской областях — создаются пограничные зоны.

В документах подчеркивалось, что решение о восстановлении пограничной зоны было принято для создания «необходимых условий охраны» российской государственной границы и проведения мероприятий по «профилактике правонарушений». Приказы вступают в силу 7 февраля.

9 января в Минске заявили, что с февраля в Беларуси начинает действовать безвизовый режим для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз и США. Власти Беларуси подчеркивали, что новый порядок будет касаться иностранных туристов, прибывающих сроком не более, чем на пять суток и не будет распространяться на лиц, прибывающих авиарейсами из России, а также лиц, намеревающихся осуществить вылет в российские аэропорты.