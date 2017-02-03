Лукашенко не исключил возможность отмены декрета №3 о тунеядцах при условии, что это анахронизм

Лукашенко не исключил возможность отмены декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

"Этот декрет работает года два-три. Давайте поживем. Если мы с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он еще много полезного привнесет в нашу жизнь", - заявил он сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

По его словам, декрет в первую очередь нацелен на тех, кто нигде не работает и не участвует в финансировании госрасходов, однако пользуется всеми благами, например, бесплатным образованием и медпомощью.

"Мы подталкиваем их к тому, чтобы они работали. И мы же не заставляем работать, но получаешь услугу - заплати", - сказал правитель.

И вообще, по его мнению, сегодня "нет оснований дальше раскручивать эту тему", тем более, что недавно в документ были внесены изменения. Теперь местные органы власти вправе освободить человека от уплаты налога, если тот попал в трудную жизненную ситуацию.