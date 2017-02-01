Последнее обновление: 01.02.2017 16:33

Лукашенко затеял «большой разговор» с общественностью и СМИ

Лукашенко 3 февраля намерен провести встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

Как сообщает его пресс-служба, мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием «Большой разговор с президентом».

"В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам", - информирует пресс-служба.

Прямая трансляция встречи будет вестись по белорусским телеканалам и радио, вечером желающие могут посмотреть ее в записи.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование