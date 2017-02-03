В деле кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона появились вопросы о российских деньгах

Французская пресса и политический мир начали интересоваться, нет ли среди клиентов консалтинговой фирмы кандидата на президентское кресло от «Республиканцев» Франсуа Фийона российских компаний, пишет интернет-издание RFI.

«Не этим ли вызвана расположенность Фийона к Владимиру Путину?», - спрашивает кандидат от «зеленых» Янник Жадо.

«Я никогда не работала ассистенткой моего мужа», заявила Пенелопа Фийон под камеру государственного телеканала France 2 в 2007 году. Эти слова жены кандидата на президентское кресло Франсуа Фийона усугубляют подозрения в фиктивности ее должности, оплаченной из государственных средств. Фильм будет показан заново вечером в четверг, 2 февраля, в выпуске передачи Envoyé special. Пенелопа Фийон представляется перед микрофоном как «крестьянка» и там же, как об этом сообщает одна из редакторов Envoyé special, говорит, что «не выполняла при муже и функцию пиарщицы». Эти слова передает агентство AFP. Однако адвокат Пенелопы Фийон утверждает, что цитата вырвана из контекста и использована в политических целях.

Другие французские медиа, в том числе, газета Le Monde, проводят расследование в отношении консалтинговой компании 2F Conseil, единственным акционером которой является Франсуа Фийон. Компания была создана в 2012 году, за две недели до того, как Франсуа Фийон занял депутатское кресло. Это позволило ему не попасть под закон, согласно которому депутатам запрещено начинать консалтинговую деятельность. Фирма, как утверждает Le Monde, переводила практически все доходы на личный счет Франсуа Фийона, что принесло ему 756 000 евро.

Непрозрачность деятельности фирмы газета Le Monde называет «бомбой замедленного действия». Больше всего прессу интересует, не было ли в числе клиентов компании иностранных государств или компаний, тем или иным образом связанных с иностранными государствами. И это при том, что согласно налоговым декларациям, в 2012 и 2013 году чуть менее четверти общего оборота фирмы осуществлялось благодаря заграничным клиентам. Кандидат на пост президента Франции от партии «зеленых» Янник Жадо призвал Франсуа Фийона к гласности и попросил его опубликовать имена клиентов, которым фирма оказывала услуги. В частности, как сказал он, чтобы узнать, нет ли среди клиентов российских предприятий и не этим ли объясняется «расположенность» Фийона к Владимиру Путину.

Многочисленные поездки Франсуа Фийона за границу, тем не менее, оставляют вопросы открытыми, пишет Le Monde. В 2013 Франсуа Фийон выступил в Казахстане на форуме о перспективах энергетической промышленности, в то время как отношения между президентом Назарбаевым и французскими политиками пристально рассматривает французская пресса со времен «Казахгейта». Цитируется также поездка в Россию в 2013 году, за которую, как утверждает окружение Фийона, политик не получил денежного вознаграждения. Между тем журнал L’Express цитирует слова бывшего министра юстиции Франции Рашиды Дати, которая, по словам журнала, утверждает: «Я была с Фийоном в России. Русские ему заплатили».

На данный момент, Le Monde удалось определить одного из клиентов фирмы 2F Conseil. Им оказался кабинет Ricol Lasteyrie Corporate Finance, лидер в области консалтинга крупных предприятий. Один из его основателей, Рене Рико, во времена президентства Николя Саркози отвечал в Министерстве финансов за масштабный государственный заем. Главой правительства в это время являлся Франсуа Фийон. 31 января представители Ricol Lasteyrie подтвердили, что Фийон является одним из их «senior advisors», подчеркнув, что контракт, подпсианный в 2012 г., с бывшим премьер-министром по-прежнему действует, но его действие окончится в ближайшие дни. По словам Le Monde, этот контракт приносил бывшему главе Матиньонского дворца между 40 000 и 60 000 евро в год.

«Миссия Франсуа Фийона была основана на его экспертной оценке в области глобализации», подчеркнули представители кабинета.