Во Франции телезрители признали Амона более убедительным на дебатах

Бывший министр образования Франции, кандидат в президенты страны Бенуа Амон вновь признан телезрителями наиболее убедительным участником дебатов в преддверии второго тура праймериз социалистов и их сторонников, свидетельствуют данные обнародованного на сайте телеканала BFMTV опроса телезрителей, проведенного компанией Elabe.

Раунд дебатов между Вальсом и Амоном прошел в ночь на четверг. Прямую трансляцию вел телеканал France2.

В ходе дебатов Вальс и Амон обсуждали экономические вопросы, перспективы трудовой реформы, проблемы безопасности и терроризма. Они также обсудили вопрос необходимости запрета на прием парламентариями на работу своих родственников в связи со скандалом вокруг супруги еще одного кандидата в президенты Франсуа Фийона.

"По данным опроса Elabe для BFMTV, Бенуа Амон был признан более убедительным в этих дебатах: из 1215 опрошенных таковым его посчитали 60%, тогда как 37% назвали более убедительным Мануэля Вальса", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Амон ранее уже становился "самым убедительным" участником дебатов — по итогам третьих дебатов, предшествующих первому туру праймериз, он заручился поддержкой 29% респондентов.

Первый тур праймериз социалистов прошел во Франции в минувшее воскресенье. На первое место по итогам голосования вышел Бенуа Амон — за него проголосовали 36,03% участников выборов. Следом за ним идет Вальс — 31,48%. На третьем месте оказался бывший министр экономики Арно Монтебур с 17,52% голосов.

Второй тур праймериз должен пройти 29 января. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.