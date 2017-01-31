Лукашенко «простимулировал» бизнес громкими арестами

На минувшей неделе в Беларуси арестовано 11 представителей крупного бизнеса, их обвиняют в совершении коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства прокомментировал задержания и, по сути, вынес обвинительное заключение.

Громкие аресты бизнесменов с последующими комментариями руководства страны — это уже белорусская традиция. В этот раз, правда, среди арестованных и главных фигурантов дела числится публичная, скорее, даже медийная персона — соучредитель группы компаний «Сармат» Александр Кнырович, известный меценат, блогер и публицист. Он неоднократно публично критиковал систему государственного управления, отношение белорусских властей к бизнесу, в том числе практику «посадок» бизнесменов и последующих «откупных» за выход на свободу, пишет интернет-издание RFI .

Судя по чрезвычайно резкому и эмоциональному выступлению Александра Лукашенко, продемонстрированному по белорусскому телевидению, у самого Кныровича с «откупными» могут возникнуть проблемы.

«Там сотни тысяч долларов вертятся. Обнаружили всю эту темную бухгалтерию у него. Но самое главное, он же сейчас плачется, о помиловании просит, оказывается, он готов ко мне бежать о помиловании и готов платить и возмещать ущерб, признав свою вину. О чем сегодня можно писать на каких-то ресурсах, как вы мне докладывали? На них клейма ставить негде! И снисхождения к жуликам не будет никакого! Вор должен сидеть в тюрьме. Вот такую резолюцию только что я положил на доклад председателя Комитета госбезопасности. Все, кто к этому причастен, посредники, кто давал взятки, кто брал эти взятки — все будут сидеть. Все», - заявил Александр Лукашенко.

Примечательно, что сам Лукашенко накануне волны арестов возглавил рабочую группу «по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности».

По мнению координатора проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова, публичный гнев главы государства по поводу очередных арестованных бизнесменов был вызван именно высказываниями Кныровича в прессе. На взгляд главы Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергея Балыкина, причина также кроется в особом отношении Лукашенко к жилищно-коммунальной сфере.

«Сфера ЖКХ весьма чувствительна для нашего президента, он очень часто говорит о недопустимости роста коммунальных услуг, обещает покончить с коррупцией в жилищно-коммунальной сфере. Очевидно, поэтому реакция Александра Лукашенко на дело Кныровича была такой острой и такой резкой. Вместе с тем, нельзя не признать, нельзя не отметить, что сфера белорусского ЖКХ — это тотально коррумпированная схема белорусской экономики, там совершенно невозможно работать без „откатов“, без взяток, без хищений. И дело Кныровича отнюдь не первое. Но президент у нас — известный борец с коррупцией. Я даже не знаю, понимает он или не понимает, что вот эту вот тотально коррупционную систему вольно или невольно он сам создал, во всяком случае, он ее развил. Поскольку экономика в Беларуси тотально регулируется государством, вести какой-то более-менее крупный бизнес без связи с госструктурами, без протекции со стороны чиновников, без каких-то неофициальных вознаграждений просто невозможно и нереально», - сказал Сергей Балыкин.

Что касается ожиданий по поводу изменения отношения государства к бизнесу, особенно после того, как Лукашенко возглавил группу по стимулированию деловой активности, то, отмечает Сергей Балыкин, положение дел останется примерно прежним.

«Разговоры об изменении отношения к бизнесу ведутся всегда. Реальная жизнь, реальная политика такова, какова она есть. Она не меняется существенным образом на протяжении последних 20 лет. Ну да, действительно, сейчас стало немножко легче, сейчас немножко отстали от самого мелкого бизнеса, от среднего бизнеса. Немножечко дали такому бизнесу возможность дышать, а так… Вы знаете, тут же вопрос даже не в изменении отношения государства к бизнесу, а речь должна идти об изменении системы ценностей, изменении системы координат, роли государства», - сказал Сергей Балыкин.

Лучшее, что может сделать государство, как считает эксперт, это максимально сократить свое присутствие в экономике.

«Для того, чтобы, во-первых, у нас расцветал бизнес. Второе, чтобы этот бизнес был честным и эффективным. Третье, для того, чтобы действительно прекратить все эти коррупционные сговоры между частным бизнесом и государством, нам необходимо максимально убрать государство из экономики. Может быть, даже не столько как собственника, не столько как основного собственника, хотя это тоже важно — убрать государство из числа основных собственников в экономике, сколько (убрать) из числа вот таких регуляторов, из числа экономических полицейских, из числа таких вот экономических менторов, которые принуждают всех действовать в соответствии со своими указаниями, и лишить государство возможности распределять вот эти вот значительные ресурсы, в том числе и между субъектами частного бизнеса. Ничто не свидетельствует о том, что государство хочет отказаться от этой своей роли, наоборот, я думаю, что оно стремится сохранить эту роль. Другое дело, что экономическая ситуация все-таки ухудшается, и у государства эта роль всеобщего донора получается все хуже и хуже», - прокомментировал Сергей Балыкин.

Попытки придать делу политическую окраску закончатся плачевно в первую очередь для самого Александра Кныровича, считает Андрей Поротников.

«Значит, он сядет по полной программе. Кнырович является частью этой системы, в том числе и экономической. Он, извините, капитал сколотил при этой власти и при той экономической системе, которая есть. Он бенефициар этой системы. Он не мученик. Он нажился на существующей системе государственного управления. Давайте называть вещи своими именами. Никаких мучений я там не наблюдаю», - сказал Андрей Поротников.

Новая неделя началась также с печальных для крупного бизнеса новостей. В понедельник, 30 января, в Минске к 11 годам лишения свободы приговорен бизнесмен Александр Муравьев, купивший в 2007 году завод «Мотовело», известный еще в СССР велосипедами «Аист» и мотоциклами «Минск». В 2013 году завод посетил Александр Лукашенко — и остался очень недоволен его работой при новом владельце, который был арестован в 2015 году. После сегодняшнего приговора акции «Мотовело» отходят государству.