Лукашенко призвал бизнес вносить конструктивные предложения и ничего не бояться

Лукашенко проводит сегодня совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу, сообщает его пресс-служба.

Обращаясь к представителям бизнеса, он призвал их вносить конструктивные предложения и ничего не бояться.

"Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться со множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе . Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и - самое главное - ничего не бойтесь", - призвал Лукашенко.

При этом он заверил, что никакого давления со стороны контролирующих и иных структур не будет.

"Это я вам обещаю как глава государства", - сказал он.