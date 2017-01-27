Турция отменит миграционный договор с Грецией из-за невыдачи 8 военнослужащих

Турция выйдет из договора c Грецией о реадмисcии нелегальных мигрантов после решения греческого суда, отказавшего в экстрадиции восьми военнослужащих, бежавших в Грецию после попытки переворота в июле, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара предпримет все необходимые шаги, вплоть до отмены двустороннего договора с Грецией о реадмиссии", - цитирует министра телеканал TRT Haber в микроблоге Twitter.

Верховный суд Греции в четверг принял решение не выдавать Турции восемь военнослужащих, бежавших в Грецию 16 июля 2016 года на вертолете после попытки госпереворота и запросивших политическое убежище. Турция требует их экстрадиции, обвиняя их в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана. Решение суда может повлиять на отношения между Грецией и Турцией, которые и так являются крайне сложными. МИД Турции уже выразил протест и заявил, что "Греция не принимает даже минимальных мер по борьбе с терроризмом", а позиция греческого суда "открывает дорогу безнаказанности".