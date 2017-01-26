Оппозиция Сирии отказалась от предложенного Россией проекта Конституции

Сирийская оппозиция отвергла проект Конституции страны, предложенный Россией во время межсирийских переговоров в Астане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена делегации повстанцев на переговорах Яхью аль-Ариди.

«Мы сказали им (русским), что единственный, кто имеет право писать Конституцию Сирии, — это сирийский народ. Опыт Пола Бремера в Ираке (был полномочным представителем президента Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003-2004 годах) вполне показателен: когда Конституция написана другой страной, она не будет работать», - сказал агентству аль-Ариди в ходе телефонного разговора.

Обсуждать детали предложенного Москвой проекта он отказался.

Как ранее стало известно, проект Конституции предлагает сирийцам избирать президента на семь лет без возможности переизбрания на второй срок. Документ также предполагает перераспределение полномочий президента в пользу двухпалатного парламента. Кроме того, в числе предложений России — создание курдской автономии. По данным «Интерфакса», проект Конституции также отвергает шариат как основной источник права.

23 января в Астане начались переговоры по сирийскому урегулированию, которые длились почти три дня. В них приняли участие представители более десяти группировок сирийской оппозиции, делегации официального Дамаска и стран-гарантов перемирия (России, Турции и Ирана), а также спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.