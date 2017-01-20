Последнее обновление: 20.01.2017 18:07

Россия модернизирует базу ВМФ в сирийском Тартусе

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении базы российского военно-морского флота в порту Тартус, говорится в сообщении, размещенном на государственном портале правовой информации.

В рамках соглашения, после модернизации на базе смогут находиться одновременно до 11 российских кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками.

Договор между странами был подписан 18 января 2017 года и будет действовать в течение 49 лет.

Россия является союзницей президента Сирии Башара Асада и именно военное вмешательство Москвы, как считают многие эксперты, спасло правительственные войска от поражения в войне против оппозиции и ультраджихадистов "Исламского государства".

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