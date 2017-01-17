Китай грозит "снять перчатки", если Трамп продолжит заигрывать с Тайванем

Пекин "изготовился к бою" и примет серьёзные меры, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит провоцировать Пекин на предмет Тайваня после вступления в должность, сообщили в понедельник две ведущие китайские государственные газеты.

В опубликованном в пятницу интервью Wall Street Journal Трамп сказал, что необходимо обсудить принцип "одного Китая". В свою очередь, министерство иностранных дел Китая сообщило, что этот принцип является основой отношений Пекина и Вашингтона и обсуждению не подлежит.

"Если Трамп намеревается использовать этот маневр после вступления в должность, периода жёстких, разрушительных взаимоотношений не избежать, поскольку у Пекина не останется выбора, кроме как приготовиться к бою", - сообщило англоязычное издание China Daily.

Политики "одного Китая", подразумевающей включение в его состав мятежного Тайваня, США придерживаются четыре десятка лет, и телефонный разговор Трампа, вскоре после избрания, с тайваньским президентом Цай Инвэнь привел Пекин в негодование. Трамп говорил тогда, что тайваньский лидер позвонила сама и что не Китаю решать, поднимать ли ему трубку.

Влиятельный государственный таблоид Global Times также сообщил, что Пекин примет "жесткие контрмеры" против попыток Трампа "причинить ущерб" принципу "одного Китая".

"Китай будет вынужден ускорить воссоединение с Тайванем и безжалостно сражаться с теми, кто выступает за независимость Тайваня", - говорится в редакционной статье.

Представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чжунин сказала, что США определенно знают о позиции Пекина в отношении принципа "одного Китая".

"Любой человек должен понимать, что в этом мире есть ряд вещей, которые нельзя обменять, купить или продать, - сказала она. - Принцип одного Китая - это предварительное условие и политическая база для любой страны, имеющей отношения с Китаем".

"Если кто-то попытается подорвать принцип одного Китая или предположит, что его можно использовать в качестве козыря, они столкнутся с сопротивлением китайских властей и народа", - сказала она.

"В конце концов, это будет подобно поднятию камня, чтобы бросить его на собственную ногу", - сказала она, не вдаваясь в подробности.

Global Times назвала трамповскую поддержку Тайваня лишь уловкой для продвижения краткосрочных интересов его администрации: "Тайвань может быть принесён в жертву в результате этой омерзительной стратегии".

Китаю не воспринимает слова Трампа о Тайване как "блеф перед инаугурацией" и готов, что тот "продолжит разыгрывать эту карту", пишет China Daily.

"Это может дорого обойтись. Однако это будет справедливая цена, которая позволит продемонстрировать следующему президенту США...серьёзные последствия его игр с Тайванем",- говорится в издании.