Последнее обновление: 25.01.2017 18:56

Китай готов дружить с Трампом, но при определенных условиях

Китай готов вести диалог с новой администрацией США на основе уважения принципа «одного Китая». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Мы готовы, на основе строгого соблюдения принципа одного Китая и уважения коренных интересов друг друга, вести диалог с новым правительством США», - сказал Ван.

Он также подчеркнул, что Китай готов увеличить взаимное доверие, сосредоточившись на сотрудничестве, урегулировании споров и содействии здоровому развитию китайско-американских отношений.

Как известно, отношения между КНР и США обострились после того, как президент США Дональд Трамп еще до официального вступления в должность заявил, что США не обязаны придерживаться политики «одного Китая», согласно которой Вашингтон воздерживается от официальных связей с Тайванем.

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