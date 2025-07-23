В Минске из-за очередного ливневого подтопления остановилось движение транспорта

Утром 23 июля на Минск обрушился ливень. Из-за подтоплений на некоторых улицах остановилось движение троллейбусов и автобусов.

Как сообщил Минсктранс, с 8.05 до 8.37 из-за подтопления остановился транспорт на улицах Гурского и Льва Сапеги — троллейбусы № 8, 31, 39, 47, 53 и автобус № 166, встал транспорт и на Глаголева в обоих направлениях, а также на Казинца — троллейбусы № 19, 27, 82.

На Мирошниченко и МКАД в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 109 В, 162, 146.

В районе остановки «Мотовелозавод» на Партизанском проспекте в направлении площади Ванеева из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3, 16, 19, 30, 36, 59.

На сегодня в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности: ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер, возможен град.