Последнее обновление: 21.07.2025 18:05

В Беларуси снизят отчетную нагрузку на ведомства

Лукашенко 21 июля подписал указ № 285, которым вносятся изменения в указ от 2 марта 2011 года № 95 "О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в государственной статистической отчетности", сообщает его пресс-служба.

Предусмотрено, что отчетность и другая информация, которая предоставляется на регулярной основе, будет в полном объеме собираться с использованием государственных информационных систем (ресурсов). Это изменение обеспечит снижение отчетной нагрузки, переход на безбумажные технологии, сокращение расходов на обработку информации.

Документ также конкретизирует компетенцию созданного при Белстате Межведомственного совета по управлению государственными данными. Решения этого совета о предотвращении дублирования сбора информации, об оптимизации данных, содержащихся в государственных информационных системах (ресурсах), будут обязательны для выполнения государственными органами и организациями.

Таким образом, межведомственный совет будет выполнять функцию координатора по вопросам сбора и обработки информации посредством государственных информационных систем (ресурсов).

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