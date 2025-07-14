Процедуры регистрации земельных участков в Беларуси упрощаются

Лукашенко 14 июля подписал указ № 273, направленный на упрощение процедур регистрации земельных участков, сообщает его пресс-служба.

Указом до 1 января 2028 года устанавливается упрощенный порядок оформления гражданами правоудостоверяющих документов на земельные участки (без разработки проектов их отвода), предоставленные для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, народных художественных ремесел, а также в случаях их самовольного занятия.

Также до этой даты продлеваются сроки упрощенного порядка оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки (без разработки проектов их отвода), предоставленные организациям для строительства и обслуживания эксплуатируемых многоквартирных жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующие изменения внесены в указы № 463 от 26 декабря 2017 года "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков" и № 76 от 2 марта 2021 года "Об оформлении правоудостоверяющих документов".