Последнее обновление: 14.07.2025 14:43

В Беларуси торговые сети и поставщиков будут штрафовать за отсутствие плодоовощной продукции

Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Документ предусматривает административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции, сообщает его пресс-служба.

За непоставку (недопоставку) такой продукции по соответствующему договору из стабилизационных фондов товаров для республиканских нужд, за ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период предусматривается штраф в размере от 5 до 200 базовых величин.



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